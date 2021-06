EK voetbal leidt tot veel ruzies bij stellen, relatiecoach geeft tips

Archieffoto: Pexels. vergroot

Wat nou als je partner voetbal weer voetbal wil kijken, maar jij er niets van moet weten? Genoeg stelletjes ruziën erover, zeker tijdens het EK voetbal. Dat ziet relatiecoach Marc Huijbregts regelmatig in zijn praktijk in Den Bosch. "Vrouwen bellen en zeggen dat ze er zo niks meer aan vinden", vertelt hij in radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant.

Ista van Galen Geschreven door

Relatiecoach Marc ziet dat stelletjes regelmatig ruzie maken om voetbal. "Wat vaak misgaat, is dat de mannen in kwestie zich dan helemaal optuigen in het oranje, verdrinken in het beeldscherm en hun hele omgeving vergeten. Behalve dan hun medevrienden, die ook om de televisie en het kratje bier zijn verzameld. En dan komt er een soort kinderachtigheid of fanatisme, hoe je het ook wil noemen, naar boven. En er komt een enorme hoeveelheid lawaai uit die mannen. Waarop hun partner zich dan afvraagt waar ze in is beland. Die herkent haar eigen vent niet meer", vertelt Marc.

Buitengesloten voelen

De vrouwen die bij Marc advies vragen, ergeren zich daar altijd enorm aan. Maar volgens de relatiecoach voelen ze zich in werkelijkheid buitengesloten. "Die denken: 'Als jullie weken achter elkaar alleen maar voetbal zitten te kijken, waar blijf ik dan?' De vrouwen zeggen dan dat hun partner moet stoppen met voetbal kijken en dan wordt het een welles-nietes-discussie. En op dat niveau discussiëren leidt natuurlijk tot ellende."

Volgens Marc is het probleem hier vooral dat er wordt gediscussieerd op rationeel niveau in plaats van op gevoelsniveau. "Wat ik zie is dat de vrouw dan de man niet begrijpt als hij helemaal verzuipt in zijn voetballiefde en de man begrijpt de vrouw niet als ze zich helemaal buitensloten voelt. Nou gebeurt dit niet alleen bij een voetbalwedstrijd. Maar het verergert wel tijdens voetbal en dat verduidelijkt die patronen."

Gouden tips van Marc

Wat nou als jouw vriend of vriendin tot jouw grote ergernis ook iedere keer voetbal wil kijken? Volgens Marc moet je in ieder geval niet proberen om mee te praten over voetbal. "Dan kom je vreselijk over. Want je partner denkt het in principe toch beter te weten, dus blijf daar van af. En kraak het spel ook niet af, want dan voelt je partner zich aangevallen. En dan gaat diegene zich meestal verdedigen op een vervelende manier."

Volgens de relatiecoach kun je in plaats daarvan het beste proberen om te onderhandelen met je partner. "Toon wat empathie en zeg iets als 'Ik zie je dat je hartstikke leuk vindt en dat begrijp ik. Maar na de wedstrijd wil ik ook even iets leuks met jou doen.' En start dan een onderhandeling: je partner kijkt eerst voetbal en daarna krijg jij de aandacht."

Volgens Marc kun je dat het beste doen voordat de wedstrijd begint. "Niet tijdens de wedstrijd, want dat is alleen maar ergerlijk. Dan zit je partner in een eigen bubbel. Probeer het voor de wedstrijd op een akkoordje te gooien."

