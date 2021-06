Auto vliegt in brand nadat jonge bestuurder tegen boom rijdt

Foto: Marco van den Broek, SQ Vision. Foto: Marco van den Broek, SQ Vision. Foto: Marco van den Broek, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: Marco van den Broek, SQ Vision.

Bij een verkeersongeval op de Noordhoekstraat in Schaijk is dinsdagavond een 18-jarige bestuurder gewond geraakt. De auto vloog in brand, maar de bestuurder kon uit zijn voertuig ontsnappen. Hij had zijn rijbewijs en de auto nog maar veertien dagen.

Het slachtoffer verloor de macht over het stuur in een bocht en knalde vervolgens tegen een boom.

De weg werd aan één kant afgesloten voor onderzoek en opruimwerkzaamheden. De bestuurder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat voor verwondingen hij heeft opgelopen, is onbekend.

Het is niet het eerste ongeluk op deze weg. Er zijn al vaker auto's tegen bomen langs de straat gereden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.