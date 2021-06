Wachten op privacy instellingen... Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Vrouw met spoed naar het ziekenhuis na botsing in Eindhoven

Een automobilist is dinsdagavond laat met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de kruising van de John F. Kennedylaan met de Onze Lieve Vrouwestraat (Ringweg) in Eindhoven. Het slachtoffer, een vrouw, botste daar rond kwart over elf met haar auto op een andere wagen.

Sandra Kagie Geschreven door

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Op het kruispunt staan verkeerslichten. De auto waarin de vrouw zat, kwam na de botsing tegen een lantaarnpaal tot stilstand.

Een toevallig voorbijkomende verpleegkundige verleende na het ongeluk direct eerste hulp, zo vertelt een omstander. Voor zover bekend raakte de bestuurder van de andere auto niet gewond.

Het kruispunt werd door de politie afgezet voor onderzoek. Dit heeft enige tijd geduurd.

Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision.

Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision.

