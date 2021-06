Steekvlam uit het dashboard: bestuurder net op tijd uit auto

1/2 Man net op tijd uit auto nadat deze tijdens het rijden in brand vliegt

Een automobilist wist dinsdagavond rond halfelf in Ommel net op tijd uit zijn auto te komen toen deze tijdens het rijden in brand vloog. De man reed op de Oostappensedijk toen hij de geur van schroeiend rubber rook. Op dat moment kwam er een steekvlam uit het dashboard aan de bijrijderskant.

De bestuurder stopte meteen en stapte snel uit zijn auto. De auto vloog in brand en al snel was duidelijk dat deze niet meer te redden was.