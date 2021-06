Crisisweek bij NAC kent alleen verliezers, kan sorry zeggen nog helpen?

Wachten op privacy instellingen... Het Rat Verlegh Stadion van NAC in Breda. Volgende Vorige vergroot 1/2 Na een week ellende hebben de NAC-supporters een wensmuur neergezet bij het stadion.

Een week van crisis, waar de technisch directeur, trainer en grootaandeelhouders opstapten, heeft alleen maar verliezers opgeleverd. Ondertussen komen de raad van commissarissen en de supporters van NAC steeds meer tot elkaar. Maar met directeur Mattijs Manders ligt dat nog anders. Daar is het vertrouwen vooral heel erg broos en kan de boel nog altijd ontploffen.

De ellende bij NAC komt voort uit een net zo ellendig seizoen. Door de coronacrisis mochten de supporters niet naar het stadion, zagen ze thuis op tv hun geliefde club vooral slecht en laf voetballen en werd als klap op de vuurpijl ook nog eens op het nippertje promotie naar de eredivisie gemist.

Na het opstappen van clubicoon Ton Lokhoff vorige week woensdag ontstond er een soort van burgeroorlog waarbij club en supporters recht tegenover elkaar kwamen te staan. De luiken gingen dicht en beide kampen bleven de zandzakken maar opstapelen. Crisis in Breda, waarbij zelfreflectie vooral ontbreekt.

Het ultimatum van de supporters werd gezien als chantage en bedreiging.

Aanleiding voor de grootste problemen is een verklaring met ultimatum die vier supportersgroepen van NAC zes dagen geleden publiceerden. Zij eisten dat voor zaterdag 23.59 uur trainer Maurice Steijn zou worden ontslagen. Anders zouden er 'gepaste' acties volgen.

Met dit statement wilden de supporters eigenlijk voor een paar dagen rust zorgen en met 'gepaste' acties bedoelden de schrijvers ludieke acties. Maar dat werd door de bestuurders in het Rat Verlegh Stadion volledig anders geïnterpreteerd. Aandeelhouders, commissarissen en directeur Mattijs Manders zagen het als een vorm van chantage en bedreiging.

Er ontstond angst. Burgemeester Depla werd geraadpleegd en die verwees hen door naar de politie. De uitkomst was dat er voor hen, en voor trainer Maurice Steijn en zijn gezin, beveiliging werd ingeschakeld.

'De NAC-supporters werden geschoffeerd en landelijk door het slijk gehaald.'

Een dag later distantieerden de supporters zich van elke vorm van bedreiging of dreiging. Sterker nog, ze verafschuwden mogelijk geweld en legden uit dat dit een totaal verkeerde inschatting was. Maar daar was de kous niet mee af, want NAC stak zaterdag zelf de lont weer in het kruitvat.

De supporters wilden niet voldoen aan een verzoek van NAC om het ultimatum te verzetten, waarna de Bredase club zaterdag in een ongemeen fel persbericht bekend maakte dat Maurice Steijn opstapte vanwege veiligheidsredenen. De beschuldigende vinger ging hierin ook naar de NAC-aanhang, die daar woedend over werd. Een vals argument van directeur Manders, zo vonden ze, om vriend Maurice Steijn te lozen.

Het gaf in ieder geval totaal geen pas om de eigen supporters zo te schofferen. Zeker niet na de uitleg dat de acties een ludiek karakter zouden krijgen. De landelijke pers pikte het op en de NAC-fans en de club werden voor heel Nederland door het slijk gehaald. Dat heeft veel stuk gemaakt.

Daarnaast was het tactisch ook een blunder om te generaliseren en iedereen over één kam te scheren. De kloof tussen club en supporters, je klanten dus, werd alleen maar groter.

NAC voert aan dat het persbericht onder tijdsdruk en met veel emotie is geschreven. Maar achteraf is mooi wonen, zeggen ze dan. De voelsprieten bij de clubleiding waren in ieder geval kapot of niet aanwezig. Wellicht kwam men er te laat achter dat de rebellerende supporters gewoon weldenkende mensen zijn en geen cokesnuivende mafkezen.

'De supportersgroepen van NAC hebben ook hun verantwoordelijkheid.'

Maar de supportersgroepen van NAC mogen zichzelf ook achter de oren krabben. Zij moeten inzien dat hun woorden en daden een enorme impact hebben. Als je niet beter weet, gaat er primair iets dreigends uit van een sterk ultimatum met gepaste acties.

Omdat elke supportersgroep waarschijnlijk wordt vertegenwoordigd door duizend man, past daar een bepaalde verantwoordelijkheid bij. Er hoeft er maar eentje te zijn die de woorden gepaste actie verkeerd begrijpt en het kan misgaan. Ook als je geen kwaad in de zin hebt, moet je blijven nadenken. Dat er wat angst ontstond bij de betrokkenen, vooral bij de families, is dan ook niet geheel vreemd.

Typerend voor de omgang bij NAC is dat beide partijen elkaar zo nu en dan fijntjes onder druk zetten. Hoewel er andere manieren zijn, kozen de supporters voor een ultimatum als drukmiddel. De grootaandeelhouders waren eerder al in de fout gegaan door de supporters en NAC duidelijk te maken alleen in de club te investeren als Steijn zou blijven. Dat riekt ook naar chantage

'Het straatgevecht tussen de supporters en directeur Manders ettert nog door.'

Het is treurig dat het zo ver heeft moeten komen. De hele zaak kent alleen maar verliezers. Zeker als er onwaarheden worden verkondigd zoals Maurice Steijn in de landelijke media beweerde dat zaterdag de mobiele eenheid paraat zou hebben gestaan.

De supporters hebben hun vertrouwen in de Raad van Commissarissen uitgesproken, maar het straatgevecht met directeur Manders ettert nog door. Het echter gaat niet om je gelijk halen, maar wat op lange termijn het beste is voor de club. Met elkaar praten in plaats van over elkaar en een gemeend 'sorry' zeggen tegen elkaar. Geen vechtstand, maar verstand.

