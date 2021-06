Auto belandt op geparkeerde auto in Bergen op Zoom

Foto: SQ Vision / Anthony DeCock vergroot

Een personenauto is dinsdagavond bij een aanrijding op de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom met twee wielen boven op een geparkeerde auto beland. Het ongeluk gebeurde rond kwart over elf. De geparkeerde auto schoof door de aanrijding een paar meter op. Niemand raakte gewond.

Niek de Bruijn Geschreven door

Hoe het precies kwam dat de auto op de geparkeerde auto belandde, is nog onbekend. Nadat het ambulancepersoneel de bestuurder controleerde op verwondingen en de auto’s werden afgevoerd, is ze aangehouden door de politie. Die onderzoekt of de vrouw had gedronken.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.