Vrachtwagenchauffeur in elkaar geslagen na verkeersruzie op A58

De afrit bij Zegge (foto: Google Streetview). vergroot

Een vrachtwagenchauffeur is het ziekenhuis in geslagen na een uit de hand gelopen verkeersruzie langs de A58 bij Zegge. De dader is er na de ruzie vandoor gegaan. De 24-jarige verdachte uit Roosendaal werd later aangehouden.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De ruzie ontstond dinsdagavond om zes uur. Volgens de vrachtwagenchauffeur reed er voor hem op de weg een auto die steeds hard en dan weer langzaam reed. De chauffeur haalde hem vervolgens in en nam de afrit Zegge. Op de afrit reed de bestuurder van de auto hem klem.

Beide mannen stapten uit en vanaf daar ging het goed mis. De automobilist gaf het slachtoffer een aantal flinke stompen en duwde de hem op de grond. Daar ontstond een worsteling. Een aantal omstanders zagen het gebeuren en liepen naar de mannen toe. Toen de verdachte dat zag, is hij weggereden.

Zelf 112 gebeld

Het slachtoffer heeft rond tien over zes zelf naar de politie gebeld. Aan de telefoon verklaarde hij dat hij zojuist was mishandeld. De politie heeft later die avond een verdachte aangehouden. De 24-jarige man uit Roosendaal zit vast voor verhoor.

Het slachtoffer is na de mishandeling naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft aangifte gedaan en agenten hebben getuigenverklaringen opgenomen.

