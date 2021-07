Eeuwenoude vesting is nu alleen nog ondergronds te bekijken

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 In Bergen op Zoom is onder de grond een verborgen vesting verstopt

Omroep Brabant gaat deze zomer op vakantie in eigen provincie. We nemen jou mee naar al onze 61 gemeenten en laten je leuke activiteiten en mooie verhalen zien. Deze keer staat de gemeente Bergen op Zoom centraal. #VerrassendBrabant.

Jacky Goossens Geschreven door

Onder de grond zijn in Bergen op Zoom de resten van de oude vestingstad van rond 1700 te zien. Het vestingwerk was vijf keer groter dan de stad zelf. Er zijn nu nog onder meer ondergrondse galerijen en kruitkamers te zien.

Met een multimediale presentatie worden de oude vestingmuren tot leven gebracht. De gemeente wil zo de geschiedenis van Bergen op Zoom meer 'beleefbaar' maken.

Tweede Wereldoorlog

Bergen op Zoom heeft twee oorlogsbegraafplaatsen die samen een van de grootste van het land zijn. Veel soldaten die hier begraven liggen, kwamen om het leven tijdens de Slag om de Schelde.

In hun strijd tegen de Duitse bezetters hadden de geallieerden een grote haven nodig waar onder meer materieel aangevoerd kon worden. Hiervoor hadden ze de haven van Antwerpen op het oog, maar de toegang tot die haven werd geblokkeerd door de Duitsers. De opdracht van de geallieerden was om die route, aan de oevers van de Schelde, vrij te maken, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Ruim 2400 soldaten uit Engeland, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada kwamen om het leven.

Over deze bloederige strijd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog is de Nederlandse speelfilm ‘De Slag om de Schelde’ gemaakt. Deze op een na duurste Nederlandse film ooit is nu te zien zijn in de bioscoop.

Een bezoek aan het Bergen-op-Zoom War Cemetery met 1296 graven en het Bergen-op-Zoom Canadian War Cemetery met 1115 graven maakt veel indruk. Zeker na het zien van de bioscoopfilm dringt het besef door hoe hard en meedogenloos er in oktober 1944 in Brabant is gevochten.

Een van de oorlogskerkhoven in Bergen op Zoom (foto: archief). vergroot

Vooraan op de begraafplaats staat de Steen van Herinnering met de tekst ‘Their name liveth for evermore’. In de toegangshal naar de begraafplaats vind je een register met alle namen van de omgekomen soldaten. De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft vorig jaar besloten dat er een bezoekerscentrum komt bij de begraafplaatsen.

Meer over Bergen op Zoom

Bergen op Zoom staat bekend om de historische binnenstad met smalle steegjes en knusse pleintjes. Er wonen ruim 67.500 mensen en tijdens carnaval heet Bergen op Zoom Krabbegat.

Bekende (voormalige) inwoners zijn:

wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven,

politicus Ed Nijpels,

Eurovisiesongfestival-commentator Cornald Maas,

Rinus Bennaars, oud-voetballer van Feyenoord en Oranje,

tv-programmamaker Bert van der Veer,

tv- en filmacteur Alex Hendrickx,

zanger Rob de Nijs.

Bergen op Zoom werd vroeger ook wel La Pucelle (de maagd) genoemd, omdat de vestingstad bekend stond als een onneembare vesting. Van oorsprong was de stad niet alleen een handelsplaats, maar ook een kermisstad.



Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.