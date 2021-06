Judoka Sanne Verhagen gaat naar de Olympische Spelen

Judoka Sanne Verhagen uit Best vergroot

Sanne Verhagen krijgt in Tokio de kans om haar judocarrière te bekronen met een Olympische medaille. De judoka uit Best doet mee in de categorie tot 57 kilo en in de landenwedstrijd voor gemengde teams. “Uiteindelijk is dit waar ik jaren voor heb gewerkt.”

De 28-jarige Verhagen heeft zich gekwalificeerd doordat ze in haar gewichtsklasse tot de beste 32 van de wereld behoort. Het lukte haar de afgelopen maanden niet om zich rechtstreeks voor de Spelen te plaatsen. “Het is een zware klasse en ik zat er een paar keer dichtbij. Ik hoop dat ik op de Spelen er overheen kan pieken.”

Verhagen judoot op 26 juli haar individuele toernooi in de Nippon Budokan. Op 31 juli zijn de landenwedstrijden. Dat is een nieuw onderdeel waarbij een team bestaat uit drie mannen en drie vrouwen, met een noodzakelijke deelnemer in de categorie tot 57 kilo. De aanwezigheid van Sanne Verhagen op de Spelen was daarom erg belangrijk voor Nederland.

Eerder plaatsten Sanne van Dijke (-70) uit Heeswijk Dinther en Guusje Steenhuis (-78) uit Grave zich al voor het Olympische judotoernooi.

