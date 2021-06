Sanne had jarenlang clusterhoofdpijn: ‘Alsof er in je hoofd wordt gestoken'

Wachten op privacy instellingen... Sanne had jarenlang last van clusterhoofdpijn Volgende Vorige vergroot 1/2 Sanne had jarenlang clusterhoofdpijn (video Dtv Nieuws)

Sanne van den Brand (32) uit Heesch had jarenlang last van clusterhoofdpijn. “Het lijkt alsof er uren aan een stuk met priemen in je hoofd gestoken wordt. Ze noemen het ook wel zelfmoordhoofdpijn.” Een jaar geleden werd ze in België geopereerd voor clusterhoofdpijn en nu is deze behandeling in Nederland ook beschikbaar.

Jarenlang kon Sanne van den Brand uit Heesch geen ontbijt maken voor haar kinderen, hen niet aankleden en ze niet naar school brengen. Dat kwam door haar chronische clusterhoofdpijn. Dagelijks kreeg ze verschillende aanvallen met extreme hoofdpijn, waardoor ze niets meer kon.

Een jaar geleden onderging ze een behandeling in België, die haar leven totaal heeft veranderd. "Ik voel nu alleen nog een kleine tinteling in mijn hoofd, als bij kippenvel. Daar heb ik geen last van en daar is echt duizend maal beter mee te leven", vertelt Sanne in een gesprek met Dtv Nieuws.

Voor Sanne van den Brand was de behandeling in België dé oplossing. Sinds kort is deze kostbare behandeling ook in Nederland beschikbaar voor mensen met clusterhoofdpijn. "Dat is super, want zo'n behandeling moet voor iedereen met clusterhoofdpijn toegankelijk zijn."

Ze hoopt dat hierdoor ook meer bekendheid ontstaat over wat clusterhoofdpijn precies is. Clusterhoofdpijn is een extreme vorm van hoofdpijn die in aanvallen komt. Vrouwen hebben er vaker mee te maken dan mannen. Het wordt clusterhoofdpijn genoemd omdat de aanvallen in periodes (clusters) komen. Bij de operatie wordt een soort batterij in de rug geplaatst.

Doordat niet alle artsen bekend zijn met clusterhoofdpijn, wordt soms de verkeerde diagnose gesteld en ook de verkeerde remedie gekozen. Sanne: "Mensen zeiden vaak tegen mij dat ze ook wel eens hoofdpijn hebben, maar daar is het totaal niet mee te vergelijken."

