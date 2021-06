Boxmeer wil geen asielzoekers uit veilige landen meer in het azc

Het azc in Overloon. vergroot

Boxmeer wil de opvang van minderjarige alleenstaande vluchtelingen niet meer toestaan in het asielzoekerscentrum in Overloon. Ook de asielzoekers die uit een veilig land komen, mogen het azc niet meer in. Dat stelt het college van burgemeesters en wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad. In de toekomst moeten er alleen nog vluchtelingen worden opgevangen die kans maken om in de gemeente een nieuw leven op te bouwen. Op 6 juli wordt hierover vergaderd.

ANP Geschreven door

Het asielzoekerscentrum zit sinds 2014 in de voormalige gevangenis in Overloon. De eerste jaren zorgde dat nog niet voor problemen. Maar nu wel, vindt de gemeente. "Met de komst van alleenstaande minderjarige vluchtelingen en asielzoekers uit veilige landen namen de klachten over vandalisme, criminaliteit en overlast toe. En het het draagvlak verminderde onder de inwoners van met name Stevensbeek en Overloon", zo verklaarde het college woensdag.

Veel overlast

In het azc in kunnen nu maximaal achthonderd asielzoekers terecht. Dat maximum moet volgens het college in Boxmeer verlaagd worden naar vijfhonderd. De gemeente vindt namelijk dat de veiligelanders en alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-ers) voor veel overlast zorgen. En ze maken in Nederland nauwelijks kans op asiel. Veiligelanders zijn asielzoekers uit landen die op de lijst van 'veilige landen' staan. De overheid stuurt deze mensen terug.

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) wilde Boxmeer tegemoet komen door het aantal plaatsen voor AMV-ers met tien te verminderen. Dan zijn er in totaal veertig plaatsen. Volgens het COA is het aantal veiligelanders in het azc Overloon al gedaald. Daarnaast mogen zij wettelijk niet geweigerd worden.

Niet tevreden met tegemoetkoming

Maar Boxmeer vindt deze tegemoetkoming onvoldoende. "We hebben alle begrip voor de opstelling van het COA, maar als gemeentebestuur staan we in de eerste plaats voor onze inwoners", zegt burgemeester Karel van Soest. "Boxmeer is een gastvrije gemeente en dat willen we blijven, voor iedereen die zich aan de regels houdt en die wil meebouwen aan een levendige gemeenschap."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.