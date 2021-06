Een huis kopen met 135.000 euro korting: wie wil dat nou niet?

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

De bewoners van vijftien nieuwbouwwoningen aan de Veestraat in Eindhoven staan te trappelen om hun huis te betrekken. Ze krijgen 135.000 euro korting die ze moeten terugbetalen als ze het huis verkopen. Experts zijn positief over de constructie. “Zo komen er meer woningen beschikbaar voor middeninkomens.”

Katinka van de Brug & Robin van Wechem | Studio040 Geschreven door

Veel gefrustreerde huizenzoekers zullen er spontaan van watertanden: een woning kopen voor 20 tot 30 procent ónder de marktprijs. Om de doorstroom van sociale huurwoningen te verbeteren, komen alleen Trudo-huurders in aanmerking voor 'Slimmer Kopen The Next Step'. Met een jaarinkomen tot 55.000 euro konden zij zich opgeven voor het nieuwbouwproject in de Veestraat.

Een van hen is Jip de Poorter. Hij woonde in een sociale huurwoning in Woensel-West en zocht een half jaar geleden uit hoeveel hypotheek hij kon krijgen. “Wat ik met mijn inkomen kan lenen, is genoeg voor een appartementje boven de Jumbo op de Boschdijk. Dat was niet echt een stap vooruit.”

"De woning is bijna twee keer zo groot als wat ik nu heb."

Toen hij de folder van Trudo zag, was hij meteen enthousiast. “Ik dacht: dit ga ik doen! Ik werd ingeloot, dus ik hoor tot de gelukkigen die hier mogen komen wonen. De woning is bijna twee keer zo groot als wat ik nu heb. Er zitten zonnepanelen op en er zitten een nieuwe keuken en badkamer in. Het is te gek om zo’n mooie stap te kunnen zetten.”

'Slimmer Kopen The Next Step' is een vernieuwde variant van 'Slimmer Kopen', gericht op mensen die vanuit een sociale huurwoning willen doorstromen naar een middeldure koopwoning. Heel nieuw is de constructie van Trudo echter niet. Al in 1997 begon de corporatie met korting woningen te verkopen. Voor koopstarters moeten de maandlasten zo behapbaar blijven.

Bij verkoop van de woning wordt eerst de korting verrekend. De koper betaalt de korting op de aankoopprijs, ook wel rentevrije lening genoemd, dus sowieso terug. Daarna delen de corporatie en de koper de waardestijging (of –daling) van de woning. In 2012 was dat een duidelijk voordeel voor kopers, toen de huizenprijzen door de financiële crisis fors daalden. Met de stijgende huizenprijzen van de afgelopen jaren is dat mogelijk een ander verhaal.

Zo wijzen experts erop dat het vermogen voor mensen met een 'Slimmer Kopen'-huis minder hard stijgt dan als ze gewoon zouden kopen. “Je loopt achter bij de waardestijging in de markt, waardoor het gat om door te stromen groter wordt”, zegt George de Kam, gepensioneerd hoogleraar volkshuisvesting. “In de tijd dat mensen in zo'n huis wonen, zouden ze al flink moeten sparen om dat gat te overbruggen. Of ze moeten een stapje terugdoen in hun wensen voor een nieuwe woning.”

“Als de woning na deze eerste bewoners op de vrije markt komt, is het instapvoordeel eenmalig."

Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen, noemt eveneens het mogelijk nadeel bij doorstromen naar een ander koophuis. Hij vraagt ook af of er hierdoor minder sociale huurwoningen komen. Wel vindt hij het positief dat er zo meer koopwoningen beschikbaar komen voor middeninkomens.

Barend Wind, universitair docent volkshuisvesting, is positief over de constructie, als de woningen na verkoop tenminste opnieuw beschikbaar komen voor sociale huur of koop. “Als de woning na deze eerste bewoners op de vrije markt komt, is het instapvoordeel eenmalig. Nieuwe kopers moeten dan alsnog de volle mep betalen.”

Dat is vooralsnog niet de bedoeling van Trudo. Door de verkoop haalt de corporatie geld uit bakstenen, om het vervolgens in nieuwbouwprojecten te stoppen. De woningen met 'Slimmer Kopen' blijven in roulatie voor de sociale huur of koop.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.