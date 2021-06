VDL, Efteling en PSV krijgen miljoenen aan coronasteun

Archieffoto vergroot

Duizenden Brabantse bedrijven hebben in de maanden januari, februari en maart van dit jaar noodsteun gevraagd bij de overheid. Het gaat om subsidie voor loonkosten om de coronacrisis door te komen. Enkele in het oog springende voorbeelden: VDL, met het hoofdkantoor in Eindhoven, vroeg 15 miljoen euro noodsteun aan, attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel bijna 11 miljoen en voetbalclub PSV 2,6 miljoen.

Bij VDL gaat het om een optelsom van de aanvragen voor verschillende dochtermaatschappijen van het bedrijf. Ook verschillende Brabantse voetbalclubs hebben geld gevraagd, zowel betaald voetbalclubs als amateurclubs:

PSV vroeg ruim 2,6 miljoen euro,

Willem II vroeg om ruim 9 ton,

Eerstedivisieclub NAC Breda krijgt 329.000 euro voorschot.

Safaripark Beekse Bergen, dat net als de Efteling de eerste drie maanden dicht was, vraagt in totaal ruim 7 ton. Ook hier gaat het om verschillende dochtermaatschappijen, bijvoorbeeld voor het park maar ook voor de huisjes.

Het UWV publiceerde dinsdag een lijst met namen van bedrijven die een beroep op de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) deden. Op de lijst die ruim duizend pagina's telt, staan duizenden Brabantse bedrijven. Alleen in Eindhoven vragen al 1300 bedrijven om hulp en in Tilburg nog eens bijna 900 bedrijven.

Kappers, autogarages, tandartsen, (afhaal)restaurants en kleine cafés willen allemaal duizenden euro's steun. Meer hulp is nodig bij Holland Casino (met vestigingen in Breda en Eindhoven) dat ruim 48 miljoen euro vraagt. Ook de de exploitatiemaatschappij van de Brabanthallen in Den Bosch heeft het moeilijk, die vroeg ruim 2,7 ton aan.

Massaal ontslag

De NOW, de tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging behoud van Werkgelegenheid, is bedoeld om te voorkomen dat werknemers massaal ontslagen worden door de coronacrisis. Bedrijven die minder omzet draaien vanwege de coronacrisis krijgen een deel van de kosten vergoed.

Dit kan oplopen tot negentig procent van de loonkosten, afhankelijk van het omzetverlies. Bij de nu gepubliceerde lijst gaat het om de aanvragen, een voorschot op de regeling. Het geld is in de meeste gevallen al uitgekeerd, maar kan later teruggevorderd worden. Er zijn namelijk voorwaarden gesteld aan bedrijven die geld krijgen. Zo mogen er geen mensen ontslagen worden. Dit was voor sommige bedrijven reden om geen beroep te doen op de regeling.

