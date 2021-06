Man overleden na brand in schuur in Someren

Vanwege de brand in Someren werden brandweer en politie opgeroepen (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

Bij een brand in een schuur aan het Rosdaal in Someren is donderdagochtend een man overleden. Dat maakte een politiewoordvoerster donderdagmiddag bekend. De brand werd rond kwart over elf ontdekt en was rond halftwaalf onder controle.

"De brand brak uit in de schuur", laat een ooggetuige weten. "Het slachtoffer werd buiten de schuur gevonden. Daarop schaalden de hulpdiensten op."

Vanwege de ernst van de toestand van het slachtoffer werd een traumaheli opgeroepen, maar alle hulp mocht niet baten.

Plaats delict

"De plaats waar de brand woedde, is afgesloten als plaats delict", laat een ooggetuige weten.

Veel buurtbewoners bekeken het werk van de hulpverleners. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht.

Het slachtoffer werd behandeld door ambulancepersoneel (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

De buurt is uitgelopen vanwege de brand in Someren (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

De brandweer werd opgeroepen vanwege de brand aan het Rosdaal in Someren (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

