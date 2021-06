Den Ophef is kapot, Piushaven in Tilburg onbereikbaar voor pleziervaart

Brug Den Ophef in de Piushaven in Tilburg (foto: Freddie de Roeck). vergroot

Den Ophef, de nieuwste brug over de Piushaven in de Tilburgse binnenstad is kapot. Naar verwachting kunnen drie a vier weken boten de haven niet bereiken. Volgens de gemeente Tilburg is er iets afgebroken van de brug. Er is voor gekozen om het euvel eerst helemaal te verhelpen en dan pas de brug weer te openen voor toeristische bootjes.

Auto's, wandelaars en fietsers kunnen nog wel over de brug heen. Maar de zeil- en motorbootjes die meer dan 1,20 meter boven het water uit komen, kunnen er niet onderdoor en zullen rechtsomkeert moeten maken. Kano's en rubberbootjes kunnen wel zelf onder de brug door.

Afgelopen weekend is een onderdeel van de brug afgebroken bij de draaipunten van het zogeheten ballasthuis . Het onderdeel is al vervangen maar om herhaling en meer schade te voorkomen, is besloten de brug niet meer te openen voor de scheepvaart totdat de oorzaak van de schade is opgelost. Dat kan dus tot vier weken duren.

Nog één keer open

Vrijdag gaat de brug nog één keer open om twee bootjes die voor anker liggen in de Piushaven er weer uit te laten. De gemeente wilde de reparatie na het zomerseizoen uitvoeren, maar vindt het nu toch niet meer veilig om zo lang te wachten, aldus een woordvoerder.

Ophaalbrug Den Ophef werd door de Eindhovense kunstenaar John Körmeling ontworpen en is in 2013 geopend. In het tegenwicht van de brug zit een atelier. Körmeling ontwierp ook het Draaiende huis in Tilburg

