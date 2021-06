De drie kussen op de wang komen niet meer terug na corona

Nu festivals weer kunnen met toegangstesten en een avondje kroeg ook weer kan, komen Brabanders weer in de verleiding om een knuffel te geven. Maar de drie zoenen komen er niet meer in, blijkt uit reacties op de Facebookpagina van Omroep Brabant.

"Ik vond die kusvrije zone best prettig, houden we erin", zegt Sheryl. En ook Franny gaat geen drie kussen geven, alleen aan haar eigen kinderen. Het valt op dat veel mensen graag weer willen knuffelen, maar de drie zoenen echt niet meer zien zitten: "Ik vond die anderhalve meter toch wel prettig soms, blijf uit mijn aura", zegt Roanne. Yvonne houdt het bij een hand. "Niet knuffelen en kussen is mij goed bevallen."