Man ontvoert zijn ex en probeert haar te verkrachten: twee jaar cel

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 41-jarige man uit Litouwen is donderdag door de rechter in Den Bosch veroordeeld tot twee jaar cel. Hij ontvoerde in april 2020 zijn ex-partner in Eindhoven en probeerde haar te verkrachten.

Het slachtoffer fietste die bewuste avond van haar werk terug naar haar huis in Eindhoven toen de Litouwer haar bij De Schakel op het bedrijventerrein bij Acht stond op te wachten. Toen de vrouw hem passeerde, sprak hij sprak haar aan en pakte hij haar vast. Vervolgens duwde hij haar op de achterbank van zijn auto. Hij pakte de telefoon van de vrouw af, trok een deel van haar kleren uit en probeerde haar te verkrachten.

Huilen

Iemand die het slachtoffer hoorde huilen, sloeg op het raam van de auto en trok het portier open. Daarvan schrok de Litouwer. Hij klom van de achterbank naar de bestuurdersstoel en ging er met het slachtoffer vandoor. Hij stopte uiteindelijk in een bos. Daar kleedde de verdachte zijn ex-partner aan en bracht haar vervolgens naar huis.

Op de terugweg vertelde hij de vrouw wat ze moest zeggen als ze door de politie zou worden gehoord. Toen een agent wat later met de vrouw sprak, was de verdachte in de buurt. Hij oefende toen een dusdanige invloed op haar uit dat het slachtoffer geen verklaring durfde af te leggen.

De man had ook aan zijn broer gevraagd om de vrouw onder druk te zetten, zodat ze haar aangifte zou intrekken. Dat deed zijn broer via chatberichten. Volgens de rechter voelde de vrouw zich hierdoor erg geïntimideerd.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.