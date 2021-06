Wachten op privacy instellingen... Twee van de vier onderzochte soldaten. Volgende Vorige vergroot 1/2 Soldaten uit het Land van Ooit onderzocht door een legertje specialisten

Vier soldaten die in de vijver stonden van het land van Ooit werden donderdag uitgebreid onderzocht. Ze werden beklopt, betast en er werd zelfs hier en daar een piepklein gaatje in geboord. De gemeente Heusden wil weten of ze gerestaureerd kunnen worden. De eerste diagnose: “Ze hebben onderhoud nodig. Ze moeten duidelijk een keer onder handen genomen worden om ze te behouden voor de toekomst.”

Rob Bartol Geschreven door

Op het terrein van het bedrijf 'Meester In' staan ze gebroederlijk naast elkaar: vier Napoleontische soldaten die recent uit de vijver van het Land van Ooit zijn getakeld. De gemeente wil ze behouden: "We willen graag dat ze blijven staan", zegt wethouder Mart van der Poel. "Je zou ook kunnen zeggen wat doen die soldaten daar? Het Land van Ooit is toch al veertien jaar geleden gestopt? Dus opruimen die handel! Maar we hebben ze bewust laten staan omdat ze bij het landgoed horen dat nu vrij toegankelijk is."

"Daarnaast merken we dat veel mensen heel goede herinneringen hebben aan het Land van Ooit. Dat merken we vooral als mensen naar het voormalige park trekken om te wandelen, dan zijn de soldaten de grote trekpleister", vertelt Van der Poel verder. "Belangrijk genoeg om ze in ieder geval te bewaren. Of we ze dan gaan opknappen of ze erbij laten staan zoals ze er nu bij staan, dat kunnen we nu nog niet beantwoorden."

Volgens de mythe zouden de soldaten van Napoleon in het Land van Ooit zijn gestrand in een moeras. Volgens datzelfde verhaal zouden ze zijn gedoemd om daar eeuwig te blijven staan. Zelfs veertien jaar na de sluiting van het voormalige attractiepark lijkt dat verhaal stand te houden.

"Zouden de mallen ook nog bestaan."

De onderzoekers die uiteindelijk moeten beoordelen of de patiënten nog te redden zijn, waren onder de indruk van de soldaten. "Dit is toch schitterend gemaakt", zegt Harry Viveen van Solid Service. Een woordvoerster van de gemeente Heusden voegt eraan toe dat ze destijds zijn gemaakt en gegoten bij restauratiebedrijf Nico de Bont in Vught. "Zouden de mallen ook nog bestaan?", is een vraag die de onderzoekers onmiddellijk stellen. Niemand die het weet.

Op een afstandje zien de beelden er nog redelijk uit. Wie net als de onderzoekers de details wat dichterbij gaat bekijken ziet wel degelijk schade. Een hand van een soldaat is gescheurd, bij de ander veroorzaakt een schroef een scheur in het geweer en weer een ander heeft nog slechts een half geweertje tot zijn beschikking.

"Dan rolt er een diagnose én een aanbeveling uit."

De speurtocht naar waterschade en of er bewapening in de soldaten zit, moet uiteindelijk leiden tot een diagnose. "Hier verzamelen we alle benodigde data en voeren we een visuele inspectie uit", vertelt Harry Viveen. "In het laboratorium analyseren we onze gegevens, dan rollen er een diagnose en een aanbeveling uit."

