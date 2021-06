Bakkerij Maassen in Wanroij mag zich voortaan hofleverancier noemen

Bakkerij Maassen in Wanroij heeft het predicaat hofleverancier gekregen. De zaak bestaat 225 jaar. Het bedrijf kent al acht generaties. Voor het eerst staan er twee vrouwen aan het roer: de twee zussen Petra en Margriet Maassen.

Het is niet te tellen hoeveel worstenbroodjes er in al die jaren bij Maassen zijn gemaakt. Het is dé specialiteit van de bakkerij. Iedere ochtend worden ze vers gebakken. Vroeger deden Bernard en Trees Maassen dat, nu dus de dochters Petra en Margriet.

Koninklijk

Het predicaat 'Hofleverancier' is een koninklijke onderscheiding voor kleine bedrijven die minstens honderd jaar oud zijn en een goede reputatie hebben. “We hebben dit predicaat aangevraagd, maar het had nog wel wat voeten in de aarde. Zo kwam de arbeidsinspectie langs en de boekhouding werd doorgelicht. Maar we zijn trots dat we hem krijgen”, vertelt Margriet. “Het is een erkenning van het feit dat het bedrijf het al zo lang zo goed doet. Het is ook een stukje eerbetoon naar de vorige generaties.”