Vrachtwagen vat vlam op A67 bij Geldrop, weg was urenlang dicht

Er waren donderdagnacht en vrijdagochtend vroeg problemen op de A67 van Venlo richting Eindhoven. Bij Geldrop vatte de aanhanger van een vrachtwagen die schroot vervoerde vlam. De weg was tot halfzeven dicht tussen de afrit Someren en knooppunt Leenderheide.

Er werd een omleiding ingesteld. Verkeer richting Eindhoven kreeg het advies via Roermond en Weert rijden en de A73 en A2 te nemen. Sinds halfzeven vrijdagochtend is de A67 weer vrij en is de omleiding opgeheven.