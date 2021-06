Bewoners moeten midden in de nacht huis uit vanwege brand

De brandweer bluste de brand in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

De bewoners van een huis aan de Leenderweg in Valkenswaard moesten donderdag midden in de nacht hun huis uit nadat daar brand was uitgebroken. Volgens een ooggetuige veroorzaakte de brand flinke rookschade.

Het vuur werd rond een uur 's nachts ontdekt.

De bewoners zouden ongedeerd zijn. Om de brand te bestrijden werd een deel van de Leenderweg afgesloten.

Onderzoek

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Hoe de brand in het huis in Valkenswaard kon ontstaan, wordt onderzocht (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

De brandweer bij het huis aan de Leenderweg in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/SQ Vision)

