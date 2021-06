Julinka kan niet kiezen voor Oranje of Tsjechië: 'Zit in identiteitscrisis'

Julinka (links) en haar zusje (foto: Julinka van Keulen). vergroot

Julinka (35) van Keulen uit Eindhoven gaat een voetbalzondag tegemoet. Ze is half Nederlands en half Tsjechisch. En uitgerekend 'haar' twee landen spelen de achtste finale van het EK tegen elkaar. “Het wordt voor mij een heel interessante wedstrijd: een soort van negentig minuten identiteitscrisis.”

Julinka spreekt Nederlands en Tsjechisch. “Mijn moeder is honderd procent Tsjechisch en mijn vader honderd procent Nederlands. Ik ben in Tsjechië geboren, maar in Nederland opgegroeid.”

In het dagelijks leven heeft Julinka een eigen bedrijf dat kennisquizen organiseert. Het EK voetbal volgt ze op de voet. Alle wedstrijden op het EK keek ze samen met haar vader en moeder. “Het voetbal leeft bij ons thuis. Ik woon nu tijdelijk bij mijn ouders omdat mijn appartement verbouwd wordt. Iedere avond was het voetbal: er was geen kans meer om een filmpje op te zetten. Tsjechië is van nature meer een ijshockeyland dan een voetbalnatie, maar ze hebben in de afgelopen decennia een paar heel sterke ploegen gehad. Tsjechen hebben ook wel een kloppend voetbalhart.”

"Dat vind ik echt een verschrikkelijke gewetensvraag. Ik ben er nog niet uit."

In het stadion kunnen zondagavond 55.000 toeschouwers. Om 18 uur zondagavond zit het hele gezin voor de buis. Vader, moeder, Julinka en haar zusje. Uiteindelijk kan er maar een land winnen. De vraag is: op welk land hoopt Julinka. “Dat vind ik echt een verschrikkelijke gewetensvraag. Ik ben er nog niet uit. Ik heb warme gevoelens voor beide ploegen. Mijn moeder is echt voor Tsjechië en mijn vader echt voor Nederland. Ik hang daar tussenin.”

“Mijn vermoeden is wel dat Nederland gaat winnen. Nederland heeft beter voetbal laten zien tot nu toe. Mijn moeder zal dan een tikkeltje teleurgesteld zijn, maar daar komt ze ook wel overheen. We hebben wel Hollandse nuchterheid in ons, ondanks het Tsjechische bloed.”

Steun kan haar moeder vinden bij Tsjechische vrienden. Ze geeft Tsjechische les op de Volksuniversiteit Regio Eindhoven. “Er zijn best wel wat hoger opgeleide Tsjechen die hun weg naar Nederland hebben gevonden. We hebben hier in de stad best wel wat Tsjechische vrienden. Die zitten ook juichend voor de tv als ze er een doelpunt inkrijgen.”

