'Nul verkeersslachtoffers in Brabant is onhaalbaar'

De ambitie van de provincie om het aantal verkeersdoden terug te brengen tot nul, is onhaalbaar. Dat bleek vrijdag in Provinciale Staten. Daar uitten afgevaardigden van de Zuidelijke Rekenkamer kritiek op het verkeersbeleid van Brabant. Kritiek die eerder al in een rapport was opgeschreven.

Jan de Vries

De Zuidelijke Rekenkamer vindt ook dat de provincie de rol van regisseur van het verkeersveiligheidsbeleid veel beter moet oppakken. Nu kijken provincie en gemeenten naar elkaar, met het risico dat er niks gebeurt.



De provincie streeft al jaren naar nul verkeersslachtoffers. Volgens de Zuidelijke Rekenkamer is dat ambitieus, maar onhaalbaar. Het begint volgens de Kamer al met de definitie van het woord verkeersslachtoffer. Zijn dat gewonden of dodelijke slachtoffers? “Als je daar niet duidelijk over bent, dan wordt de ambitie wel heel diffuus,” aldus een woordvoerster van de Rekenkamer.

Volgens de Kamer is het aantal slachtoffers tussen 2013 en 2019 niet gedaald, maar juist gestegen. In 2020 ging het wel iets beter, maar dat is volgens de Rekenkamer vooral te danken aan de lockdowns, waardoor er minder verkeer was. “Het betekent dus niet dat het nu ineens beter gaat.” Kies een realistisch doel en volg nauwgezet of dat gehaald wordt, was het advies van de Rekenkamer.



De meeste slachtoffers vallen op gemeentewegen. “Je zou denken dat gemeenten daar dan verantwoordelijk voor zijn,” aldus de woordvoerster van de Zuidelijke Rekenkamer. “Maar zo simpel is het niet. De provincie moet de regierol nemen op het gebied van verkeersveiligheid. Wij hebben gezien dat er veel onduidelijkheid is, over wie wat moet doen. Partijen kijken naar elkaar en dan loop je het risico dat er niks gebeurt.”

De gemeenten klagen vooral dat ze geen idee hebben of ze via de provincie of het rijk geld krijgen voor verkeersveiligheidsmaatregelen. Met als gevolg dat gemeenten het risico niet nemen om te investeren in veiligheid. De Zuidelijke Rekenkamer adviseerde de provincie om duidelijker te zijn richting gemeenten.



Volgens een ambtenaar van de provincie zijn inmiddels de afspraken met de gemeenten opnieuw op papier gezet. Ook de komende tijd zal het advies van de Zuidelijke Rekenkamer ter harte worden genomen.

Er vallen ook veel slachtoffers op provinciale wegen. Daar moet volgens de Zuidelijke Rekenkamer meer aandacht voor zijn. “Wat wij nu zien is dat verkeersveiligheid op provinciale wegen moet opboksen tegen belangen van natuur en landbouw. Daar gaan wij als Zuidelijke Rekenkamer niet over, maar we vragen er wel aandacht voor,” aldus de woordvoerster van de Kamer.

