NAC-spelers beleefden intense weken: 'Vertrek trainer was een mokerslag'

Nog zonder een nieuwe hoofdtrainer, begon NAC vrijdagmiddag aan de eerste training van het nieuwe seizoen. In de periode tussen de laatste wedstrijd en de eerste training vertrokken zowel technisch directeur Ton Lokhoff en trainer Maurice Steijn. De spelers zagen de situatie bij de club met lede ogen aan.

Yannick Wezenbeek & Ronald Strater

Op de vraag hoe doelman Nick Olij de afgelopen weken heeft beleefd reageert hij kort: "Intens." Het woord vat de afgelopen weken bij NAC goed samen. NAC zit bij de start van het nieuwe seizoen nog zonder technisch directeur én hoofdtrainer.

Het is een unieke situatie, weet ook Moreno Rutten. "Het is triest dat het zo moet gaan" doelt hij op de dreigementen aan het adres van ex-trainer Maurice Steijn. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik heb er tijdens mijn vakantie ook goed van gebaald dat het zo heeft moeten gaan."

De rechtsback van NAC had een goede band met Maurice Steijn. De trainer kwam vrijdagmiddag op het trainingscomplex om afscheid te nemen van de groep. "Dat was emotioneel. Ik heb een speciale band met de trainer dan is het zuur dat hij vertrekt. Een mokerslag."

Het zet Rutten ook aan het denken over zijn toekomst. "Dat gaat wel in je hoofd rond. Het hangt ook af van wie er nu voor de groep komt te staan. Maar voor nu focus ik mij op de trainingen."

"Het heeft geen zin om in dit alles te blijven hangen"

Want over hoe het nu verder moet, zijn zowel Olij als Rutten duidelijk. "Er is een nieuw seizoen waarin we bepaalde doelen hebben gesteld," begint de doelman. "Het heeft geen zin om in dit alles te blijven hangen. We moeten door."

Rutten sluit zich aan bij de woorden van de NAC-goalie. "Wij hebben als spelersgroep geen enkele invloed op wat er gaat gebeuren. Dat merk je eigenlijk ook wel aan de afgelopen periode, want misschien waren er dan dingen wel niet gebeurt."

Bij NAC moet het weer over voetbal gaan volgens de spelers. "We focussen ons nu op NAC en kijken er naar uit dat we over een aantal weken weer in een vol stadion gaan spelen. En tot die tijd, wachten we af wat er gebeurt."

