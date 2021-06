Beveiliger randt meisje aan tijdens uitgaan: taakstraf en schadevergoeding

Archieffoto. vergroot

Een man van dertig uit Weert is veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur voor het aanranden van een zestienjarig meisje in Helmond. Dat gebeurde in 2018, toen de man als beveiliger aan het werk was. De man moet het slachtoffer een schadevergoeding van 1.200 euro betalen.

De man reed ’s nachts rond in zijn busje in het uitgaansgebied in Helmond. Daar zag hij twee meisjes lopen. Hij deed zijn schoenen uit en ging op sokken achter de meisjes aan, zodat zij hem niet hoorden aankomen. Vervolgens stak hij bij een van de meisjes van achteren een hand tussen haar benen. Daarna ging hij er vandoor. Het slachtoffer slikt sinds de aanranding al drie jaar medicijnen, omdat ze door de aanranding niet kan slapen.

Vrouw gefilmd in zwembad

De man had volgens de rechtbank nog meer op zijn kerfstok. Nadat hij was aangehouden voor aanranding, werd op zijn telefoon een door hem gemaakt filmpje gevonden van een naakte vrouw. Hij had de vrouw in het omkleedhokje van een zwembad gefilmd.

Telefoon laten controleren

Naast de taakstraf van zestig uur en de schadevergoeding voor het slachtoffer van de aanranding, krijgt hij een celstraf van twee dagen en een voorwaardelijke celstraf van 58 dagen. De rechtbank noemt een aantal ‘bijzondere eisen’ die bij de straf horen: de man krijgt een meldplicht bij de reclassering en hij moet meewerken aan het laten controleren van onder meer zijn telefoon.

