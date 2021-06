Viertal berooft drie mensen in een uur: school en training voor dader (16)

De vier gingen op rooftocht in Eindhoven (archieffoto: Bureau Brabant). vergroot

Vier jongens beroven in de nacht van 28 op 29 juli 2019 drie mensen. Tijdens hun rooftocht in Eindhoven bestelen ze mensen van telefoons en andere spullen. Ze trappen hun slachtoffers van de fiets en zetten de fiets op slot, zo kunnen ze niet vluchten. Een van de jongens, nu 16 jaar oud, moet naar school en een training volgen. Doet hij dat niet, dan moet hij een half jaar de cel in. Twee anderen werden al eerder veroordeeld.

Fieke Nobel

Met de voorwaardelijke straf wil de rechter bereiken dat de jongen aan een aantal voorwaarden voldoet. Hij moet onder andere een training volgen om zijn sociale vaardigheden te verbeteren, hij moet naar school en hij moet zich laten begeleiden door de jeugdreclassering. Daarnaast moet de jongen twee slachtoffers schadevergoedingen betalen van 833,95 euro en 1244,44 euro.

De reden dat de rechter tot deze voorwaardelijke straf komt, is dat de jongen een licht verstandelijk beperkt niveau heeft. Hij kan het gevolg van zijn daden niet goed overzien. Daarnaast kan hij door zijn pestverleden agressief reageren. Verwacht wordt dat hij met een training geholpen kan zijn.

Omdat hij al de goede kant op gaat, hij is gestopt met blowen en doet een opleiding, hoeft hij niet de cel in. Die gevangenisstraf hangt hem dus wel boven het hoofd als hij de mist in gaat.

Van de fiets getrapt

De jongens gingen die nacht steeds op dezelfde manier te werk. Ze trapten het slachtoffer van de fiets en zette die op slot. Ze pakten de sleutels af zodat de slachtoffers geen kant op konden. Vervolgens beroofden ze de mensen van telefoons en andere spullen.

De eerste beroving was rond halftwaalf bij de Karpendonkse Plas. Een jonge maaltijdbezorger raakte zijn telefoon kwijt. Iets voor middernacht vond de tweede straatroof plaats op de Hofstraat. En om half een werd het derde slachtoffer gemaakt op de Geldropseweg.

