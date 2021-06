Verrassende Van Aanholt kan nog meer brengen: 'Ik gun hem de Dumfries-rol'

Patrick van Aanholt (foto: ANP). vergroot

Hij is misschien wel dé verrassing in de basis bij Oranje op dit EK: Patrick van Aanholt. De linksback uit Den Bosch knokte zich op een geruisloze manier bij de eerste elf van het Nederlands elftal en presteert naar behoren. Maar het gevoel leeft dat Van Aanholt (aanvallend) nog veel meer kan brengen. Wellicht zondagavond al, wanneer het Nederlands elftal het in de achtste finale van het EK opneemt tegen Tsjechië.

De 30-jarige Van Aanholt breekt eigenlijk nu pas echt door in het Nederlands elftal. Ja, hij debuteerde al in november 2013, maar in de acht jaren die volgde was Van Aanholt nooit een onbetwiste (basis)kracht bij Oranje. Tot aan dit EK speelde Van Aanholt zelfs pas vijftien interlands, waarvan maar vier als basisspeler.

Als linksback in het 5-3-2 systeem van bondscoach Frank de Boer heeft Van Aanholt zijn kans gegrepen. Als zogeheten ‘wingback’ is de Bosschenaar concurrent Owen Wijndal (AZ) tijdens de voorbereiding op het EK voorbij gestreefd.

Juist dit systeem is Van Aanholt op het lijf geschreven.

“Je zag dat Wijndal wat onwennig was in dit systeem”, zegt Van Aanholts voormalig jeugdtrainer William van Overbeek. “En juist dit systeem is Van Aanholt op het lijf geschreven. Hij heeft als verdediger een onwijze drang naar voren en dat kan hij nu goed gebruiken. Hij heeft z’n kans gepakt en voor mij komt het niet als verrassing.”

In de C-jeugd had Van Overbeek Van Aanholt onder zijn hoede. Hij kon toen niet voorspellen dat zijn pupil het zo ver zou schoppen. “Dat is gewoon niet te doen als ze zo jong zijn. Ja, hij was goed. Vaak ook de beste, ook als we tegen Ajax of PSV in de jeugd speelde. Maar er komt zoveel meer bij kijken dan alleen talent en hij heeft er uiteindelijk echt alles voor gedaan en dan zie je wat het je kan brengen.”

Ik vind dat wel tekenend voor Van Aanholt. Het is gewoon een heel oprechte jongen.

Teamgenoot van Van Aanholt in die C-jeugd was Danny Verbeek. De in Den Bosch geboren en getogen Verbeek kon het altijd goed vinden met Van Aanholt. “Toen we beide nog heel klein waren speelden we al samen”, zegt Verbeek. “Hij is een topgozer. Redelijk rustig ook wel. Hij viel me als voetballer in de jeugd nooit echt op, tot de laatste zomer in de C-jeugd. Hij was toen in de zomervakantie ineens zo groot geworden, niet normaal. Dat jaar speelde hij echt geweldig en toen wisten we al: die gaat niet bij FC Den Bosch blijven.”

Jeugdtrainer Van Overbeek heeft, nadat Van Aanholt in de jeugd van FC Den Bosch naar PSV ging, altijd contact gehouden met zijn pupil. “Ook tijdens dit EK hebben we app-contact. Dan laat ik hem weten dat ik hem goed vond spelen en dat ik blij voor hem ben dat hij veel speeltijd krijg. Hij zal dan ook altijd reageren.”

Volgens de voormalig jeugdtrainer is Van Aanholt altijd zichzelf gebleven. “Ik ben al een aantal keer naar een wedstrijd van hem in Engeland geweest. Hij haalt me dan op, komt voor de wedstrijd even langs en ook na de wedstrijd zien we elkaar. Ik vind dat wel tekenend voor Van Aanholt. Het is gewoon een heel oprechte jongen.”

Ik gun Van Aanholt wel de ‘Dumfries-rol’ in de knock-outfase.

Net als Van Aanholts jeugdtrainer had ook Verbeek niet kunnen voorzien dat zijn toenmalige teamgenoot uiteindelijk zo’n mooie carrière zou krijgen en basisspeler van Oranje op een EK zou worden. “Je ziet nog wel echt dingen terug van vroeger. Ook toen wilde hij als verdediger veel mee naar voren. Hij stond toen een seizoen als centrale verdediger en dribbelde veel in en wilde het liefst ook nog goals maken. Als linksback bij Oranje krijgt hij nu ook veel de ruimte om mee op te komen. Dat is Patrick op het lijf geschreven.”

Trots zijn ze zeker op Van Aanholt, Van Overbeek en Verbeek. Ze hopen beide dat de Bosschenaar het samen met Oranje ver zal schoppen. “En ik gun Van Aanholt wel de ‘Dumfries-rol’ in de knock-outfase”, doelt Verbeek op de rechtsback van PSV en Oranje die twee belangrijke goals wist te maken tijdens de groepsfase van dit EK en zo een publiekslieveling werd. “Ook hij kan goals en assists leveren als linksback, zeker in dit systeem. En dat gun ik hem ook ontzettend.”

Toch denkt jeugdtrainer Van Overbeek dat het een iets ingewikkelder verhaal is voor Van Aanholt, dan dat het voor Dumfries geldt. “Ik kijk er ook een beetje als trainer naar. Dumfries krijgt aan de rechterkant alle ruimte. Maar Memphis Depay zakt als spits wat makkelijker naar de linkerkant, waardoor er voor Van Aanholt minder ruimte komt. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat hij aanvallend nog meer kan gaan brengen. De eerste groepswedstrijd speelde hij nog op zeker, maar tegen Oostenrijk en Noord-Macedonië speelde hij gewoon goed. En ik denk dat hij die lijn kan gaan doortrekken en nog belangrijker kan worden.”

