Tijger werd beschoten met een luchtbuks en overleeft het misschien niet

Tijger lag in een plas bloed op straat (foto: Donella Verbon). De kogel in het lichaam van Tijger (foto: Donella Verbon). Volgende Vorige vergroot 1/2 Tijger lag in een plas bloed op straat (foto: Donella Verbon).

Wie heeft woensdagochtend in Geldrop een kat neergeschoten met een luchtbuks? Dat is de vraag waar Donella Verbon en de politie zich mee bezig houden. Tijger, de kat van Donella, ligt in het Evidensia Dierenziekenhuis in Geldrop en overleeft het misschien niet. "Waarom zou iemand proberen een kat dood te schieten? Dat kan er bij mij echt niet in."

Ista van Galen Geschreven door

Iedere ochtend als Donella haar kinderen naar school brengt, wandelt Tijger een stukje mee. Tot het einde van de straat, en daarna loopt hij zelf weer terug. Maar woensdagochtend ging dat vreselijk mis. "Toen ik thuiskwam, was Tijger niet in de tuin. Ik dacht er niet zo veel van, maar een paar minuten later stond de buurman aan mijn deur", vertelt Donella.

"Het bloed gutste uit zijn borst."

De buurman nam haar mee naar buiten. "Tijger lag op straat in een plas bloed. Toen ik hem optilde, gutste het bloed uit zijn borst. Ik heb het gat dichtgedrukt met een handdoek en ben met de buurman direct naar de dierenarts gereden."

Eenmaal daar bleek dat Tijger een kogel in zijn lichaam had zitten. "Die heeft op twee millimeter na zijn hart gemist. Hij zit tegen zijn long aan. Alle borstspieren zijn gescheurd, zijn borstbeen is gebroken en hij ademt heel moeilijk. Hij eet ook niet vanwege de pijn, Tijger krijgt sindsdien sondevoeding."

Tijger aan de sondevoeding (foto: Donella Verbon). vergroot

Hij werd direct geopereerd, maar de kogel is niet uit het lichaam van Tijger te krijgen. "De kogel zit te dicht tegen zijn long aan. De dierenarts zag dat het een hagelpatroon is, dus we weten zeker dat er met een luchtbuks is geschoten."

De kogel blijft dus in het lichaam van Tijger zitten. "We moeten wachten tot de kogel vanzelf gaat zwerven door zijn lichaam. Het is maar hopen dat die geen organen beschadigt of terechtkomt op een plek waar ze hem wel kunnen verwijderen." Het is nog maar de vraag of Tijger het overleeft. "Het kan best dat hij dan na een paar maanden weer ziek wordt omdat er iets gebeurt met die kogel. En hij zal de rest van zijn leven medicatie nodig hebben."

"Dit is het laatste stukje dat ik van mijn moeder heb."

Tijger is pas twee jaar oud en zou nog een heel leven voor zich hebben. "Hij werd bij mij geboren. Ik heb namelijk nog een andere kat. Ik was niet van plan alle kittens te houden, maar mijn moeder vond deze prachtig en wilde hem graag hebben." De kat ging dus naar de moeder van Donella, maar niet voor lang. "Mijn moeder werd ziek en is niet meer te genezen. Ze kon niet meer voor Tijger zorgen, dus die kwam weer bij mij."

Dat maakt het extra pijnlijk voor Donella. "Als er iets gebeurt met mijn moeder, is die kat het laatste stukje dat ik van haar heb. We hebben samen zo veel herinneringen met Tijger."

"Het is gewoon een van mijn eigen buren geweest."

De zorgkosten lopen ook flink op. "Het zit nu rond de vierduizend euro, maar Tijger moet nog wel een tijdje in het dierenziekenhuis blijven. En de medicatie kost ook wat. Dus het gaat echt om een flinke som geld." Buurtgenoten van Donella hebben een doneerlink gemaakt. Er is inmiddels duizend euro opgehaald. "Dat is heel lief, maar dit is eigenlijk de taak van de dader."

Donella wil graag weten wie die dader is. "Er is van dichtbij geschoten. Dit lukt je niet vanuit een raam. Ik woon op een klein hofje met niet zo veel buren. Dus het is gewoon een van mijn eigen buren geweest."

Ze snapt met geen mogelijkheid waarom iemand haar Tijger iets aan zou willen doen. "Er heeft nog nooit iemand geklaagd over mijn katten. Ik was er dus niet bewust van dat hij overlast veroorzaakte. En als hij iets had misdaan, was dan eerst naar mij gekomen om er wat van te zeggen. Waarom zou je hem dood proberen te schieten?"

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.