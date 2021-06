Juichen, mopperen en aanmoedigen: eindelijk weer ouders langs de lijn

Wachten op privacy instellingen... Foto: Omroep Brabant. Volgende Vorige vergroot 1/2 Juichen, mopperen en aanmoedigen: eindelijk weer toeschouwers langs de lijn

Eindelijk weer juichen langs de lijn bij de voetbalwedstrijd van je zoon of dochter. Na een jaar lang stiekem gluren over het hek van de sportvereniging, mogen ouders en grootouders de kinderen weer aanmoedigen. En daar waren ze ook bij voetbalclub FC Tilburg heel blij mee.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Langs het veld stonden vooral opgewekte en fanatieke familieleden. Zij zijn blij dat ook deze stap hen weer wat dichter bij 'normaal' brengt. ''Als het team van mijn dochter vandaag wint, worden ze kampioen’’, zegt een moeder. ''En dat wil ik natuurlijk niet missen. Ik ben zeker een jaar niet meer geweest en heb het zo gemist. Als mijn dochter dan thuiskwam en zei: ‘Ik heb verloren’, had ik geen idee hoe de wedstrijd was verlopen, omdat ik er niet bij was geweest.’’

''Ik heb regelmatig toch illegaal gekeken.''

Maar ook trotse opa’s en oma’s zijn weer van de partij. ''Ik heb toch regelmatig illegaal gekeken hoor’’, zegt een van de opa’s. ''Dan keek ik vanachter de hekken op de parkeerplaats. Maar om weer langs het veld te staan is toch wel fijn.’’ Een eindje verderop staat een oma naar haar kleindochter te kijken. ''Ze vindt het geweldig dat ik weer kan komen.''

Waar het voorheen bij de sportclubs nogal stil was tijdens de wedstrijden, schallen nu de stemmen van de toeschouwers over de velden. Dat doet jeugdtrainer en wedstrijdsecretaris Corné Langenhuijsen goed. ''Er is weer geluid langs het veld. Er wordt gemopperd, gejuicht en aangemoedigd. Kinderen op een jonge leeftijd zoeken tijdens het sportten toch wel dat contact met hun ouders.''

Naast ouders en trainers zorgt de toestroom van mensen op het sportcomplex van FC Tilburg voor meer plezier bij de vrijwilligers van de kantine. ''Ik begon, ook voor de versoepelingen al om negen uur ’s ochtends’’, zegt barman Jan Tal. ‘’Vaak dachten we dan: waarom zitten we hier? Een paar mensen kwamen alleen een kopje koffie halen en moesten dan snel weer naar buiten.’’

Maar de drukte en de toeschouwers is niet het gene wat Jan het meest heeft gemist. ‘’Dat is dan toch wel de omzet geweest. Eerlijk is eerlijk! Die ging natuurlijk met sprongen achteruit.’’

