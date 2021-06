Schmidt kijkt uit naar nieuw seizoen en geniet van Dumfries bij Oranje

Wachten op privacy instellingen... PSV-trainer Roger Schmidt (foto: ANP). Volgende Vorige vergroot 1/2 PSV trainde deze zaterdag voor het eerst openbaar dit seizoen

Na een conditietest op vrijdag, kwam deze zaterdag voor het eerst de bal weer voor op de training bij PSV. De Eindhovenaren hebben de eerste twee trainingen van het nieuwe seizoen erop zitten en werken toe naar de tweede voorronde van de Champions League. Trainer Roger Schmidt kijkt er naar uit en is blij weer op het veld te staan.

De Duitse oefenmeester sprak na afloop van de tweede training van een goede dag. “En gisteren ook. De jongens zijn fit en hebben goed doorgetraind. Dit is een goede start van de voorbereiding.”

Schmidt kon al over een grote spelersgroep op het veld beschikken, al miste PSV nog wel de EK-gangers en spelers die na het seizoen nog internationale verplichtingen hadden. Maar de afgelopen zomer presenteerde PSV al vijf nieuwe spelers die er gisteren en vandaag allemaal bij waren.

Technisch manger John de Jong heeft niet stilgezeten deze zomer met vijf nieuwe spelers, dat is een goed begin.

“Zeker. Het zijn veel nieuwe spelers, zoiets zie je niet vaak aan het begin van de voorbereiding. Maar het is duidelijk dat we er al snel moeten staan met een goede en fitte selectie. We kregen nu de kansen om al vroeg wat spelers aan te trekken. De spelers wilden zelf ook graag komen en we zijn blij dat ze hier hebben getekend.”

Een van de nieuwelingen is André Ramalho. Jij kent hem goed, wat kunnen we van hem verwachten?

“André heb ik al onder mijn hoede gehad bij Red Bull Salzburg en bij Bayer Leverkusen. Hij is een speler die goed bij ons past en het systeem dat we spelen door en door kent. Defensief weet hij precies hoe hij moet staan en hij heeft gevoel voor de ruimte om aanvallen te onderscheppen. Daarbij heeft hij veel Europese ervaringen en heeft hij veel nationale titels gewonnen. Hij weet wat er gevraagd wordt.”

Het is een korte voorbereiding tot die eerste belangrijke Champions League-wedstrijd op 21 juli. Hoe ga je daar als trainer mee om?

“Eigenlijk is het een lange voorbereiding van zeven weken wanneer de Eredivisie begint. Maar 21 juli moeten we er al inderdaad staan. We moeten nu midden in de voorbereiding twee heel belangrijke wedstrijden spelen. Zoiets heb ik eigenlijk nog niet eerder meegemaakt. We hebben vorig seizoen hard gewerkt om die voorronde-wedstrijden te kunnen spelen. En we willen dolgraag verder komen.”

Hoe kijk je naar de loting tegen Galatasaray?

“Het is een lastige loting en we spelen de tweede wedstrijd ook nog eens uit en dat vind ik ook zeker een nadeel. Dus wat dat betreft zit het niet mee. Toch denk ik dat we alle kansen hebben om door te gaan. Zeker omdat we naar alle waarschijnlijkheid thuis in een vol Philips Stadion kunnen spelend. Dat vergroot onze kans om door te gaan sowieso. Ik kijk er naar uit.”

Denzel Dumfries is voor PSV niet meer te behouden na diens optreden bij Oranje op het EK. Of denk je daar anders over?

“Nee, maar dat wisten we voor het EK eigenlijk ook al. Het is geen geheim dat Dumfries graag een stap wil maken. Ik heb vooral genoten van zijn goals en zijn spel. Net als van Malen en het debuut van Gakpo. Ik heb ze nog een berichtje gestuurd en gefeliciteerd met het bereiken van de knock-outfase. Ik hoop dat ze deze lijn door kunnen trekken.”

Door het naderende vertrek van Dumfries moet je wel op zoek naar een nieuwe aanvoerder. Heb je daar al over nagedacht?

“Nou ga je wel heel snel hoor, haha. Hij is nog niet weg, en ik heb er ook nog niet over nagedacht. Maar het klopt wel wat je zegt: we zullen naar alle waarschijnlijkheid op zoek moeten naar een nieuwe aanvoerder. Maar het is nog heel vroeg in de voorbereiding, dus daar gaan we vanzelf wel naar kijken. We hebben genoeg ervaren spelers in de selectie die ook echte leiders zijn, dus daar maak ik me geen zorgen over.”

