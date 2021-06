Mathieu van der Poel kan Tour-debuut nog geen glans geven

Mathieu van der Poel heeft zijn Tour-debuut nog geen glans kunnen geven. Op de steile slotklim van de eerste etappe moest hij de eer laten aan concurrent Julian Alaphilippe. Van der Poel eindigde als twintigste op enkele seconden in de eerste groep achter winnaar Alaphilippe.

De eerste etappe werd verreden in Bretagne en voerde over bijna tweehonderd kilometer van Brest naar Landerneau.

Valpartij De eerste etappe werd veertig kilometer voor de finish ontsierd door twee valpartijen. Een toeschouwer liet bij het passeren van het peloton een kartonnen bord met tekst zien maar raakte daarbij een renner van Jumbo Visma die onderuit ging. Een groot deel van het peloton volgde. In de laatste kilometers was er nog een grote valpartij.

Eerbetoon De ploeg van Van der Poel reed in de eerste etappe met een speciaal shirt als eerbetoon aan Raymond Poulidor, de in 2019 overleden opa van de renner. De UCI heeft daar toestemming voor gegeven.

Het shirt is paars met gele mouwen, dezelfde kleuren waarin Poulidor jarenlang reed. 'Poupou' reed zijn laatste Tour in 1976. 45 jaar later debuteerde zijn kleinzoon in de Tour.