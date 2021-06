Davy Pröpper blij met terugkeer bij PSV: ‘Voel me hier thuis’

Davy Pröpper is weer terug bij PSV (foto: ANP). vergroot

Davy Pröpper was zaterdag een van de vijf nieuwelingen bij PSV op de eerste openbare training voor pers. De 29-jarige Pröpper rondde eerder deze week zijn terugkeer bij PSV af en is blij om weer in Eindhoven te zijn. “Ik voel hier thuis, dus voor mij was het al snel duidelijk.”

Het is voor Pröpper, ondanks dat hij tussen 2015 en 2017 al onder contract stond in Eindhoven, deze eerste dagen die gaan om kennismaken. “Er is inderdaad wel het een en ander veranderd hier”, zegt Pröpper zelf na de zaterdag-training. “In de spelersgroep is een hoop veranderd en ook de technische staf is helemaal anders. Maar er zijn hier op de club ook nog genoeg mensen die ik nog ken en dat is altijd heel leuk om die weer te zien.”

Pröpper speelde drie seizoenen lang veel in de Premier League bij Brighton & Hove Albion. Maar afgelopen seizoen zat hij meer op de bank dan hem lief was. Het was duidelijk voor hem: hij wilde terug naar Nederland.

“En ik wilde graag terug naar PSV. Ik heb niet aan andere clubs gedacht eerlijk gezegd. Het afgelopen jaar was lastig, ook door corona. Ik miste vrienden en familie en ook voor mijn vriendin en kindje was het zeker niet makkelijk. Ik ben heel blij dat PSV mij terugwilde.”

De vier jaren in Engeland hebben Pröpper in ieder geval zichtbaar veranderd. De middenvelder ziet er fysiek groter en sterker uit. “Je moet ook wel als je mee wilt in de Premier League”, zegt Pröpper met een lach. “Ik kon echt niet achterblijven, je moet mee met die gasten.” Maar als persoon zegt Pröpper zelf dat hij nog altijd dezelfde is. “Natuurlijk neem je al die ervaringen mee, de mooie wedstrijden die je hebt gespeeld in Engeland. Maar volgens mij ben ik als persoon niet zo veel veranderd.”

Bij PSV hoopt Pröpper vooral ook weer aan spelen toe te komen. Met Schmidt heeft hij al kort gesproken, maar de middenvelder geeft aan dat het nog vroeg in de voorbereiding is. “Ik denk dat ik voetballend wel wat kan toevoegen. Ik ben fris en fit en ik wil er alles aan doen om zo veel mogelijk te spelen en PSV te helpen."

