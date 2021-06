Veteraan Luuk denkt dagelijks aan explosie: 'Kan het nu wel relativeren'

Oorlogsveteraan Luuk Elshout uit Drunen (l.) samen met rapper Snelle (archieffoto: Jan Waalen). vergroot

Veteranendag 2021 was dit jaar een hele bijzondere voor veteraan Luuk Elshout uit Drunen. Dit jaar weer geen defilé en in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag werd de dag beleefd in klein gezelschap én ook nog eens online. Slechts enkele veteranen mochten hun verhaal doen voor onder meer koning Willem-Alexander. Luuk Elshout uit Drunen vertelde zijn indrukwekkende verhaal over de missie in Afghanistan.

Luuk vertelde hoe hij en zijn mannen in Afghanistan slachtoffer werden van een bermbom. Een indrukwekkend verhaal. "Ik denk er nog dagelijks aan, maar kan het nu beter relativeren."

Luuk deed zaterdag zijn verhaal in de Haagse schouwburg. Hij deed dat samen met Snelle die een rap maakte, geïnspireerd op Luuks oorlogsherinnering. "Ik kreeg in Afghanistan als groepscommandant de opdracht om een huis binnen te vallen. Ik gaf de chauffeur de opdracht om achteruit te rijden en toen reden we op een bom. In eerste instantie dacht ik: dit was het. Maar ik heb het overleefd. Veteranendag was intensief, maar ook mooi om dit samen met Snelle te mogen doen", vertelt Luuk na afloop.

"Ik was verantwoordelijk voor de explosie."

Luuk denkt nog dagelijks aan het voorval. "Op de eerste plaats vanwege mijn lichamelijke klachten. Ik raakte zwaargewond aan mijn been en knie. Na lang lopen, lang zitten of lang fietsen lijk ik op een oude man, maar ik mag niet klagen. Sommige collega's die erbij waren, waren er erger aan toe. Sommigen hebben het nog steeds moeilijk, maar door positieve verhalen met elkaar te delen hoop ik dat ook zij een positieve kijk op het leven houden of weer krijgen."

"Ik haal nu mijn energie uit lezingen en trainingen"

"Ik heb de afgelopen jaren leren relativeren", zegt Luuk. "Ik was verantwoordelijk voor de explosie. Maar ik heb gedaan wat ik moest doen als groepscommandant. Daar ben ik trots op. Ik praat makkelijk, dat scheelt. Door de explosie is mijn leven zoals het nu is."

Door het ongeluk heeft Luuk een andere richting moeten kiezen. Hij geeft tegenwoordig trainingen en lezingen over wat hij heeft meegemaakt en hoe hij daarmee omgaat. Daarnaast studeerde hij nog psychologie. "Daar haal ik mijn energie uit. Bij defensie ben ik nu aan het werk als talentenmanager van het personeel op de kazerne in Oirschot."

Hij mist zijn maten van defensie nog dagelijks. "Samen lachen, samen een biertje drinken, samen eten en samen praten over wat je hebt beleefd. Op veteranendag komt dat weer samen en kun je met je maten terugkijken op de missies."

