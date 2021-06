Vijf automobilisten zijn rijbewijs kwijt na racen over de weg bij Oss

Vijf automobilisten zijn zaterdag hun rijbewijs kwijtgeraakt nadat agenten hen betrapten op racen bij Oss. Een bestuurder reed ruim 80 kilometer per uur te hard over de Graafsebaan.

Onder de andere vier snelheidsduivels bevond zich een 18-jarige automobilist die nog geen vier weken zijn rijbewijs had. Hij werd betrapt toen hij met een snelheid van bijna 140 kilometer per uur over de Graafsebaan reed, waar 80 kilometer per uur de maximumsnelheid is.