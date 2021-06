KNMI waarschuwt voor onweersbuien, lokaal kans op hagel

Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien die in de tweede helft van de zondagmiddag over Brabant trekken. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven.

"De lucht is tamelijk instabiel", legt Diana Woei van Weerplaza uit. Tijdens de onweersbuien is er lokaal kans op hagel. Ook kunnen ze gepaard gaan met windstoten met een snelheid van zo'n 70 kilometer per uur.