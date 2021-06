KNMI waarschuwt voor onweersbuien tijdens Nederland - Tsjechië

Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien die in de tweede helft van de zondagmiddag over Brabant trekken. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven.

"De lucht is erg vochtig en tamelijk instabiel", legt Diana Woei van Weerplaza uit. Tijdens de onweersbuien is er lokaal kans op hagel. Ook kunnen ze gepaard gaan met windstoten met een snelheid van zo'n 70 kilometer per uur. "De wind kan eventjes flink uithalen."

Zomers warm De buien trekken richting het noorden weg en nemen in de avond in activiteit af.

Tot het onweer losbarst, wordt het een warme zondag met geregeld ruimte voor de zon, en nog hogere temperaturen dan zaterdag. "Het wordt overal zomers warm", vertelt Woei. "Met temperaturen van 25 of 26 graden is het een beetje klam. Er staat niet al te veel wind."

Ook maandag en dinsdag buien

Ook maandag en dinsdag moeten we rekening houden met buien, maar dan overdag. "Door die buien is de temperatuur dan wat lager dan deze zondag, met name in het westen van de provincie. Daar wordt het hooguit 22 graden. In het oosten van Brabant kan het maandag nog wel zomers warm worden met 27 graden."