Vermiste Eindhovenaar (25) na dagen terecht

De 25-jarige Eindhovenaar die sinds vrijdag werd vermist, is weer terecht. Dat maakte de politie zondagochtend bekend.

De man was vrijdagochtend rond kwart over elf 's ochtends voor het laatst gezien op de Kruisstraat, bij het Fair Play Casino. Daarna ontbrak ieder spoor van hem.

'Urgente vermissing

De politie sprak van een 'urgente vermissing', maar kon zondagochtend melden dat de man terecht is. Hij is in goede gezondheid teruggevonden. Waar hij de afgelopen dagen verbleef, is niet bekendgemaakt.