'Laat de dief het herdenkingsbord van verdwenen meisje terugbrengen'

Burgemeester Paul Depla en Theo Jongedijk onthullen hey bordje met de QR-code. (foto: Raoul Cartens) vergroot

Boosheid en onmacht. Dat voert de boventoon bij Theo Jongedijk, na de diefstal van het herdenkingsbord voor het Meisje van Teteringen. Hij doet een oproep aan de dief om het terug te brengen.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Het Meisje van Teteringen werd in 1990 op Eerste Kerstdag in het bos bij Teteringen gevonden. Ze was gruwelijk gemarteld, vermoord en gedumpt. Na ruim dertig jaar is het nog steeds niet bekend wie het meisje is. Van de moordenaar of moordenaars ontbreek elk spoor.

In een laatste poging om het publiek te vragen of ze iets weten over het meisje of haar verdwijning heeft oud-Telegraafjournalist Theo Jongedijk ervoor geijverd dat er een interactief herdenkingsbord voor het meisje kwam. op de plek waar ze destijds is gevonden. De hoop was dat dit leidt tot nieuwe aanknopingspunten.

Eerder schreef hij al een boek over het meisje en de zaak van haar moord, die nooit opgehelderd werd. Om haar verhaal levend te houden, vroeg hij vakmensen om een bord te maken. Het was een hufterproof herdenkingsbord met een QR-code. Wie met zijn mobiele telefoon de QR-code op het bord scande, kreeg digitale informatie over de nooit opgeloste moord.

Het gestolen bordje voordat het geplaatst werd. vergroot

Burgemeester Depla van Breda was er vrijdag bij toen het bord werd onthuld. Hij is geschokt dat het de volgende ochtend alweer was verdwenen, schrijft hij op Twitter.

Wachten op privacy instellingen...

"Het bord was professioneel vastgemaakt", vertelt Jongedijk. "Als het een toevallige vandaal is geweest, dan is het knap dat ie het zo snel weg heeft kunnen halen." De twee haken, waarmee het bord vastzat aan een lantaarnpaal zijn het enige dat nog herinnert aan het bord.

Jongedijk heeft aangifte gedaan. "Dat word je gevraagd wat de waarde is. Maar daar gáát het natuurlijk niet om. Die vakmensen hebben het met hun hart gemaakt, in hun vrije tijd en met de beste materialen, omdat ze begaan zijn met het lot van het meisje. Ik kan hen toch niet vragen om nóg een bord te maken?"

De kartrekker wil liever een oproep doen: "als iemand het heeft weggehaald om indruk te maken op z'n maatjes, laat die dan tot bezinning komen en het bord terugbrengen, dan is mijn boosheid ook weg", aldus Jongedijk.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.