Peter Gillis is reallifesoap nog niet beu: 'We doen het met veel plezier'

Goed nieuws voor iedereen die geen genoeg kan krijgen van de reallifesoap Massa is Kassa van Peter Gillis: na de zomer is het vierde seizoen te zien bij SBS6. De opnames zijn al begonnen.

Tv-kijkers maakten in augustus vorig jaar voor het eerst kennis met vakantieparkenmagnaat Peter en zijn familie. Het dagelijkse reilen en zeilen van Peter trekt elke aflevering gemiddeld zo'n 800.000 kijkers, niet zo gek dus dat de seizoenen zich in rap tempo opvolgen.

De hele dag achtervolgd worden door een cameraploeg verveelt de inmiddels bekende familie geen moment. "We doen het nog steeds met veel plezier", vertelt Peter. "We krijgen heel veel positieve reacties. Mensen zijn alleen maar vol lof. Ze zeggen: 'Je bent jezelf, het is geen toneelspel'. Dat hoor ik het meest."

'500 foto's op één dag'

Peter en zijn vriendin Nicol, die ook in de serie is te zien, waren laatst een weekendje naar Maastricht. 'Lekker hatseflatsen', zoals Peter het zelf noemt. "Ook daar kregen we heel veel positieve reacties. Ik denk dat we daar wel vijfhonderd foto's op één dag hebben gemaakt."

'Ge ziet ok alles!'

Ook in het vierde seizoen komen de bekende ingrediënten terug: Frank Lammers die droogkomisch commentaar levert en Peter die over zijn tien vakantieparken in Nederland en Vlaanderen stiert. Als Peter iets ziet wat hem niet zint, is vooral zoon Mark de klos. Dat valt ook kijkers op. "Dan zeggen ze: 'Gillis, ge ziet ok alles hè!'", lacht Peter.

Familie Gillis: Massa is Kassa is vanaf dinsdag 31 augustus wekelijks te zien op SBS6.

