Mannen van 60 kopen het trapautootje uit hun jeugd: 'Soms voor 15.000 euro'

Het ouderwetse trapautootje uit je jeugd is plotseling enorm in trek

“De handel in trapauto’s is sterk toegenomen.” Superverzamelaar Frans van den Mosselaar uit Dongen constateert net als andere liefhebbers dat trapauto’s meer in trek zijn dan ooit. “Het is een hype”, voegt handelaar Mark van den Heuvel uit Sprang-Capelle daaraan toe. Dennie van Wanrooy uit Sprang-Capelle haalt de autootjes overal vandaan haalt, knapt ze op en verkoopt ze: “Mensen kopen ze vooral als belegging.”

Rob Bartol Geschreven door

Trapautootjes waren altijd al populair en begeerd onder verzamelaars én handelaren, maar zo populair als ze nu zijn, waren ze nog nooit. “Je hebt ze van 200 tot 15.000 euro”, vertelt verzamelaar Frans van den Mosselaar. “In het trapautowereldje worden er momenteel veel verhandeld.” Van den Mosselaar voegt eraan toe dat hij alleen dubbele exemplaren uit zijn omvangrijke collectie verkoopt.

“Veel ouderen zijn opgegroeid met schaarste."

Handelaar in blikken speelgoed en antiek Mark van den Heuvel kan de nostalgische hang naar trapautootjes wel verklaren. “Veel ouderen zijn opgegroeid met schaarste. Die vijftig- en zestigplussers van nu wilden in hun jeugd sommige spullen dolgraag hebben, maar die waren onbereikbaar. Ondertussen zijn op een leeftijd gekomen dat ze die zaken wel kunnen kopen. Ze zijn op zoek naar spullen die nog over zijn uit hun jeugd en die kopen ze.”

Dat de autootjes worden aangeschaft al belegging wordt in het wereldje van handelaren bevestigd, maar net zo vaak ontkend. “Waardevast zijn ze wel”, vertelt Van Wanrooy, die twee jaar geleden in het wereldje van verzamelen en handelen terecht kwam.

In een loods in Kaatsheuvel knapt hij de trapautootjes op en verkoopt hij ze. Hij wil op het gebied van trapautootjes de grootse van Nederland worden. "Het is heel erg mooi spul", verklaart hij.

