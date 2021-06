Mathieu van der Poel slaat dubbelslag: wint etappe en pakt gele trui

Mathieu van der Poel heeft de tweede etappe van de Tour de France gewonnen. In de steile slotklim op de Mûr-de-Bretagne gaf Van der Poel zijn concurrenten het nakijken. Van der Poel pakt met de overwinning ook de gele trui. De renner droeg de gele trui op aan zijn opa Raymond Poulidor die in zijn carriere nooit het geel droeg.

"Ik had op de eerste doorkomst van de Mûr-de-Bretagne de bonificatieseconden nodig om in het geel te komen", vertelde een geëmotioneerde Mathieu van der Poel na afloop. Na de demarrage op de eerste doorkomst herhaalde Van der Poel het huzarenstukje bij de finish en demarreerde opnieuw. Van der Poel en kwam met voldoende seconden voorsprong over de streep om de gele trui te veroveren.