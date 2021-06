Wachten op privacy instellingen... De brandweer dekte de cabrio af met een tent tegen de regen (foto: Sander van Gils/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Fietser geschept door cabrio in Sint-Oedenrode

Bij een ongeluk op de kruising van de Liempdseweg met de Populierenlaan in Sint-Oedenrode is zondagmiddag rond vier een uur vrouw gewond geraakt. Ze werd geschept door de bestuurder van een cabrio die haar over het hoofd zag.

Haar man die naast haar fietste werd niet geraakt. De automobilist remde nog, maar een botsing was onvermijdelijk. De vrouw werd geschept en kwam op de grond terecht. Omstanders verleenden eerste hulp en waarschuwde de hulpdiensten.

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder moest een blaastest doen, maar hij had niet gedronken.

Vanwege het noodweer heeft de brandweer de cabrio afgedekt met een tent om te voorkomen dat die van binnen natregent tijdens het sporenonderzoek.

