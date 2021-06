Onweer treft Brabant, eikenboom gesplitst na inslag bliksem

Wachten op privacy instellingen... Foto: SQ Vision/Sander van Gils. Volgende Vorige vergroot 1/2 Eikenboom in tweeën gesplitst door blikseminslag

Op verschillende plekken in Brabant ging het zondagmiddag rond vijf uur goed tekeer. Het KNMI had al een waarschuwing voor code geel afgegeven en het onweerde en regende in de hele provincie.

Malini Witlox Geschreven door

Aan het einde van de middag werd het op verschillende plekken donker. De brandweer had het druk door verschillende kleine meldingen van overlast. In Boxtel werd bij De Renbaan een eikenboom gesplitst na een blikseminslag. Ook in Heeswijk-Dinther werden bomen beschadigd.

De buien trekken richting het noorden, meldt het KNMI. Plaatselijk kunnen er hagel en windstoten tot 70 kilometer per uur voorkomen. Vanuit het zuiden klaart het daarna op en vooral in het zuiden is er kans op een mistbank.

In Boxtel werd een boom geraakt. Foto: SQ Vision/Sander van Gils. vergroot

Foto: SQ Vision/Sander van Gils. vergroot

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.