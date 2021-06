Mathieu van der Poel: "Deze is voor mijn opa"

Van der Poel sleurt aan de kop van het peloton (Foto: ANP). vergroot

Mathieu van der Poel heeft zondag weer een historische wielerprestatie geleverd. De renner van Alpecin-Fenix veroverde bij zijn debuut in de Tour de France in de tweede etappe de gele trui. Op de Mûr-de-Bretagne was hij in de sprint veruit de sterkste. Met de eerder in de rit veroverde bonificatieseconden hield Van der Poel net genoeg tijd over om het geel over te nemen van de Fransman Julian Alaphilippe.

"Dit was het plan, Ik wist dat ik die bonificatieseconden nodig had om de gele trui te pakken", vertelde een geëmotioneerde Van der Poel na zijn zege. "Het was ook de laatste dag dat ik een kans had om dit te doen."

Zijn aanval op de eerste doorkomst op de 'Muur', 15 kilometer voor de finish, leek een inspanning die hem zou kunnen opbreken. Maar toen het bergop ging richting finish volgde een tweede aanval die reikte tot aan de streep.

"Deze is voor mijn opa", doelde hij op Raymond Poulidor, zijn grootvader aan wie Van der Poel en zijn ploeggenoten bij de teampresentatie en in de eerste etappe via een speciaal shirt al een ode hadden gebracht. 'Poupou' was een met name in Frankrijk mateloos populaire wielrenner die in 2019 overleed. De ploeg herdacht het feit dat 45 jaar na het einde van zijn loopbaan kleinzoon Van der Poel voor het eerst aan de start stond van de Tour.

