Nelly (92) maakt parachutesprong om geld voor hulphonden in te zamelen

Op je 92e jaar een parachutesprong uit een vliegtuig maken. Nelly Singerling draait daar haar hand niet voor om. Zondagmiddag maakte ze op Breda Airport een tandemsprong om geld in te zamelen voor het Fonds Veteranenhond dat hulphonden wil aanschaffen voor veteranen met Posttraumatische Stressstoornis (PTTS). "De hulphonden maken de veteranen wakker zodra ze een nachtmerrie krijgen."

Voor Nelly Singerling uit Wijk aan Zee, is het de tweede keer dat ze op Breda Airport (voorheen Seppe) een dergelijke sprong maakt om geld in te zamelen. "Ik heb inmiddels ruim tweeduizend euro ingezameld. Maar dat is nog niet voldoende. Een hulphond kost vijfentwintigduizend euro. Er zijn nog meer initiatieven om geld in te zamelen voor dit doel, bijvoorbeeld door een marathon lopen. Ik heb een parachutesprong voorgesteld en dat vond de organisatie prima."