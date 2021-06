Hevige lokale buien op komst, code geel in heel Brabant

Archiefoto: Ben Saanen vergroot

Ken je dat? Je weerappje zegt dat het droog blijft, je stapt op je fiets en krijgt tien minuten later een plens regen in je nek. Maandag kan het je zomaar overkomen. Vanaf het einde van de ochtend kunnen er snel opkomende buien vallen. Heel lokaal, maar ook heel hevig: "Die kunnen zomaar voor wateroverlast gaan zorgen." Overal geldt vanaf 12 uur code geel, dat betekent dat er kans is op 'gevaarlijk weer'.

Weerman Wilfred Janssen van Weerplaza benadrukt het lokale karakter van de buien. Het gaat niet om een groot buiencluster, dat overdrijft: "In een stad kan zomaar de ene wijk onder water komen te staan en in een andere wijk blijft het droog." Op sommige plekken kan ook hagel vallen.

Het is lastig te voorspellen waar de hemelsluizen opengaan. "Op de radar lijkt het dan droog te blijven, maar twintig minuten later valt er dan toch een bui op je kop. Wij noemen dat ook wel popcornbuitjes, omdat ze ineens oppoppen."

Op de site van Weerplaza kun je op een radarkaart zien hoe de buien zicht ontwikkelen.

Woensdag wat koeler

Dinsdag houden we het vermoedelijk ook niet de hele dag droog. "Dan is er veel meer bewolking en wordt het ook koeler. De nadruk wat regen betreft ligt dan meer op de oostelijke helft van de provincie."

De rest van de week blijft het volgens Janssen 'wisselvallig zomerweer' met vrij aangename temperaturen'. Woensdag wordt het wat koeler, ideaal voor en midweeks-luchtmomentje met alle ramen open.

