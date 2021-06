Rake klappen op het hoofd: man mishandelt beveiligingsmedewerker

(Foto: de politie). vergroot

Een man van 44 heeft een beveiligingsmedewerker zo hard op haar hoofd geslagen, dat ze behandeld moest worden in het ziekenhuis. De vrouw was zondag aan het werk in een winkel aan de Boulevard in Roosendaal, toen ze buiten een flinke scheldpartij hoorde. Ze ging poolshoogte nemen en kreeg toen zelf de volle laag.

Toen ze naar buiten liep, zag ze dat een man op de parkeerplaats twee medewerkers van een supermarkt uitschold. Ze waarschuwde de politie.

Meerdere klappen

Vervolgens moest de beveiligster het zelf ontgelden. De man schold haar uit en sloeg haar telefoon uit haar handen. Daarna gaf hij haar meerdere forse klappen tegen haar hoofd.

De vrouw is naar het ziekenhuis gegaan voor behandeling. De man is opgepakt door de opgetrommelde politie.

