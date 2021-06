Rob Penders wordt nieuwe coach van FC Eindhoven

Rob Penders wordt de nieuwe trainer van FC Eindhoven. De 45-jarige oud-voetballer uit Roosendaal komt over van NAC O21 en tekent een contract van twee jaar.

NAC wilde Rob Penders in eerste instantie niet kwijt. Deze week zou hij eigenlijk in Breda beginnen als coach van de O21. Maar de club gunt het NAC-icoon uiteindelijk toch zijn debuut als hoofdtrainer in het betaalde voetbal.