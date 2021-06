Wapens in auto gevonden tijdens zoektocht naar vechtersbazen

Vier mensen werden aangehouden (foto: de politie). vergroot

Twee jongens (15 en 17) zijn zondag in Tilburg aangehouden na een vechtpartij in de Pieter Vreedestraat in Tilburg. Een man (18) en een vrouw (19) die bij hen hoorden, werden ook opgepakt. Zij zaten in een auto waarin wapens werden gevonden.

Iets na vier uur zondagmiddag werd de politie gebeld over een vechtpartij met meerdere mensen in de Pieter Vreedestraat. Toen de agenten aankwamen, zagen ze meerdere jongeren wegrennen.

Een jongen van 12 vertelde de agenten dat hij mishandeld was na een woordenwisseling. Twee jongens van 15 en 17 wilden ervandoor gaan, maar daar stak de politie een stokje voor. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging.

Wapens

Agenten gingen op zoek naar andere jongeren die waren weggerend. Tijdens die zoektocht stuitten zij op een auto die midden op de kruising van de Girostraat met de Willem II-straat stilstond. In de auto zaten een vrouw van 19 en een man van 18. Zij werden gecontroleerd vanwege de opvallende plek waar zij stonden.

In de auto vond de politie een vuurwapen, stroomstootwapen en een ploertendoder. De man en de vrouw in de auto werden beiden aangehouden. Later bleek dat zij bij het duo hoorden dat was opgepakt na de vechtpartij. Alle vier zitten ze ze vast voor onderzoek. De wapens zijn in beslag genomen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.