Vrouwen voelen zich onveilig door machocultuur' op de KMA in Breda

Vrouwelijke cadetten voelen zich onveilig door een machocultuur op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Dat blijkt uit een recent openbaar gemaakte scriptie van een cadet, Irina Tziamali (25), waarover het NRC schrijft.

'Sfeer op de academie is giftig' Op de KMA, waar militairen worden opgeleid tot officier, zou sprake zijn van 'grensoverschrijdend gedrag' en 'sociaal onveilige situaties'. De sfeer op de academie wordt onder meer als 'giftig' omschreven. De ondervraagde cadetten geven in de scriptie anoniem tientallen voorbeelden die dit onderbouwen. Zo zouden mannelijke cadetten vrouwen al snel als 'prooi' beschouwen en zij zouden negatief staan tegenover de komst van meer vrouwen op de academie.

In een reactie in het NRC zegt de KMA dat ze werkt aan een actieplan voor sociale veiligheid. De bevindingen uit de scriptie 'onderstrepen het doel en de beoogde effecten van het actieplan', benadrukt de academie. Ook is naar aanleiding van het onderzoek een WhatsAppgroep aangemaakt met alleen vrouwen, waarin zij elkaar kunnen steunen.